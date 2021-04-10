Куда тулякам обращаться 10 апреля в случае ЧС

В городе круглосуточно дежурит администрация Фото: Алексей ФОКИН

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

Сегодня, 10 апреля, дежурный – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Иван Владимирович Яковлев.

По всем возникающим вопросам жители и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).