На тульскую УК, создавшую полумиллионные долги за электроэнергию завели уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что УК «Проспект» игнорировало платежные документы от ресурсников и за электроэнергию не платило, а деньгами жителей распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб составил более 449 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по по п. «б» ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере».