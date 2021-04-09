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Общество9 апреля 2021 17:45

На тульскую УК, создавшую полумиллионные долги за электроэнергию завели уголовное дело

В Туле возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации
Игорь КОПЫТОВ
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На тульскую УК, создавшую полумиллионные долги за электроэнергию завели уголовное дело

На тульскую УК, создавшую полумиллионные долги за электроэнергию завели уголовное дело

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что УК «Проспект» игнорировало платежные документы от ресурсников и за электроэнергию не платило, а деньгами жителей распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб составил более 449 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по по п. «б» ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере».