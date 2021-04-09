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Общество9 апреля 2021 17:32

Житель Тульской области хотел ослепить своего знакомого

Выстрел из пневматической винтовки суд расценил как нанесение тяжкое вреда
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области хотел ослепить своего знакомого

Житель Тульской области хотел ослепить своего знакомого

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в конце августа 2020 года, в складском помещении, расположенном в городе Суворове, возник конфликт между двумя мужчинами. В его ходе подсудимый взял пневматическую винтовку и выстрелил в лицо оппоненту. В результате пострадавшему оказалось причинено повреждение в виде проникающего пулевого ранения правого глаза с переломом нижней стенки глазницы.

Приговором районного суда мужчина признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.