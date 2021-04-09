В районные центры Тульской области едут ведущие театры страны Фото: материалы пресс-служб

«Тульские гастроли» - так он назыается, и в его рамках различные спектакли пройдут на площадках районных Домов культуры. Так, в мае-июне ожидаются показы спектаклей Московского драматического театра Армена Джигарханяна "Кафе "Жизнь в розовом цвете " и "Свадьба Кречинского" в Суворове, Щекино, Ефремове, Алексине и Новомосковске.

Билеты на спектакли можно будет приобрести по специальной льготной цене, а жители, прошедшие вакцинацию от COVID-19 смогут совершенно бесплатно посетить мероприятия.