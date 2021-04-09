Туляк не смог пройти в Привокзальный суд с холостыми патронами Фото: материалы пресс-служб

Не совсем понятно, зачем именно мужчине потребовалось вносить в здание суда холостые патроны, но так или иначе, он пытался это сделать тайком. Согласно закону он был предупрежден о перечне того, что нельзя проносить в здание. Однако при досмотре в рюкзаке патроны нашлись.

В отношении гражданина судебными приставами составлен административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ, после чего он был передан наряду полиции.