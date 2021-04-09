В этом году в Туле должны начать капитально ремонтировать три моста Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации. По Баташевскому и Демидовскому мостам проверка позади. По Московскому путепроводу - пока на экспертизе. Есть договоренности с федеральным министерством о выделении денежных средств уже в текущем году. Первые 280 млн рублей поступят в ближайшее время.

Баташевский и Демидовский мосты предполагается сдать в 2022 году, Московский путепровод - в 2023 году.

Кроме того, ведется плановый ремонт всех 29 мостовых сооружений города. Сегодня, 9 апреля, проводились работы по ремонту торцов пролетов на Рязанском путепроводе. Далее бригада перейдет к мосту на Красноармейском проспекте через реку Воронку, Павшинскому мосту, к путепроводу в районе педагогического университета.