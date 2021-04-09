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Общество9 апреля 2021 16:22

В Туле на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта

Сделано это будет для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта

В Туле на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

Так ограничения остановки и стоянки транспортных средств коснутся следующи адресов: ул. Оборонная на участке от ул. Каминского до ул. Войкова по нечетной стороне; ул. Тимирязева на участке от пр. Тимирязева до дома № 99-а по ул. Тимирязева (четная сторона); Павшинский переулок от ул. Мосина до ул. Коминтерна (нечетная сторона).

Точный срок введения запрета пока не называется. Сейчас ведется установка дорожных знаков.