В Туле на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Так ограничения остановки и стоянки транспортных средств коснутся следующи адресов: ул. Оборонная на участке от ул. Каминского до ул. Войкова по нечетной стороне; ул. Тимирязева на участке от пр. Тимирязева до дома № 99-а по ул. Тимирязева (четная сторона); Павшинский переулок от ул. Мосина до ул. Коминтерна (нечетная сторона).

Точный срок введения запрета пока не называется. Сейчас ведется установка дорожных знаков.