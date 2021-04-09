В Суворове Тульской области в результате аварии пострадал ребенок, непристегнутый ремнем безопасности Фото: материалы пресс-служб

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Суворове Тульской области. Вечером 08 апреля на улице Ленина 31 -летний парень на автомобиле «УАЗ 315126», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «KIA Rio», под управлением мужчины 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «KIA»: женщины 1962 года рождения и несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, которые получили различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущены. На момент ДТП несовершеннолетний пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.