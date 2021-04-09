Пьяный житель Белева угнал УАЗ и поехал на нем к родственникам Фото: Алексей ФОКИН

Пьяный житель Белева угнал УАЗ и поехал на нем к родственникам. Полиция перехватила злоумышленника.

По предварительным данным, ранним утром 8 апреля житель Белева обнаружил пропажу стоящего около дома автомобиля УАЗ 1998 года выпуска и сразу же обратился в полицию. Оперативники немедленно начали план «Перехват».

Машину, подходящую под ориентировку, заметили сотрудники ДПС на дороге Барыково-Садки под Тулой. Автомобиль попытались остановить для проверки, однако заметив сотрудников полиции, водитель авто попытался скрыться. Его задержали и отправили в отделение.

В полиции выяснилось, что 32-летний мужчина был за рулем неправомерно. Ночью он был в Белеве и решил навестить родственников в Большой Туле. Не имея никаких средств передвижения в такой поздний час, злоумышленник угнал чужую машину. При этом мужчина был сильно пьян - более 1 мг/л. Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угон». Ведется следствие. Автомобиль возвращен его владельцу.