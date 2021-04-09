В Туле арбитражный управляющий погорел на махинациях Фото: Алексей ФОКИН

Так, установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый передал протокол общего собрания кредиторов коммерческой организации, в который внес ложные сведения о голосовании и принятом решении о выборе управляющего учреждения. Документ для утверждения выбранной кандидатуры злоумышленник должен был отдать в Арбитражный суд, за что ему полагалось вознаграждение в размере более миллиона рублей.

Махинация вскрылась, мужчина осужден на пять лет и оштрафован на 5 млн рублей, плюс ограничен в возможностях занимать определенные должности в течение 3 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.