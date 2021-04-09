В суд передано дело туляка напавшего на полицейского в центре города Фото: Алексей ФОКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Тулы, который обвинялся в применении насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей - полицейскому.

Так, вечером 7 марта обвиняемый напал на прибывший в его квартиру на проспекте Ленина по вызову из-за шума наряд полиции. При этом он схватил предмет, похожий на пистолет. К счастью, мужчину удалось вовремя остановить.