Кто в Туле сегодня, 9 апреля, останется без света Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения по подаче электроэнергии связаны с плановыми работами на линиях, обрезкой деревьев и другими причинами.

До 16.00 электричества не будет по адресам: ул. Сойфера, 14, 7, 9; ул. Лейтейзена, 1; Красноармейский пр-т, 8; ул. Хворостухина, 5, 7, 3-а, 3; ул. Вильямса, 42; ул. Бондаренко, 27, п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 3; ул. Октябрьская, 238, ул. Фучика, 26 к. 3; ул. Пугачева, 1-19 (нечетн.), 1-а; ул. Демьянова, 6; ул. Рогожинская, 3-19 (нечетн.), 1-14 (четн.); пер. Перекопский, 81; ул. М. Смирнова, 92; ул. Декабристов, 128-150 (четн.), 97-109 (нечетн.); ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108; ул. Патронная, 87-101 (нечетн.), 86-98 (четн.).

До 12.00 - Матвеевские дачи, 12; С/п Ильинское квартал, 112, 109

До 18.00 - ул. Марата, 180.