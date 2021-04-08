В упорной борьбе «Арсенал» все же уступил ЦСКА

«Арсенал» уступил ЦСКА в домашнем матче в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:2

«Арсенал» уступил ЦСКА в домашнем матче в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба на сайте команды.

Играя в меньшинстве почти тайм, оружейники до самого финального свистка бились за выход в полуфинал РПЛ. Первый гол забил Евгений Луценко на 33 минуте, и до перерыва «Арсенал» лидировал. Однако во втором тайме гости почти сразу же сравняли счет: 1:1, мяч в ворота туляков отправил Карпов. А на 86 минуте Фернандес уверенно вывел ЦСКА к победе.

При этом оружейники большую часть второго тайма играли в меньшинстве: на 55 минуте Луценко получил второе предупреждение и был удален с поля. Победа армейцам далась непросто. А «Арсеналу» теперь остается бороться в последних матчах чемпионата и надеяться на сохранение места в Премьер-лиге.