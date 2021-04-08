Туляков научат делать декор исторического пояса и фигурки-обереги Фото: соцсети

В субботу, 10 апреля, на мастер классе «Птица Сирин» посетителей ознакомят с персонажем детской книги «Куликовская битва для больших и маленьких» полудевочкой-полуптицей Сирин и ее прототипом из древнерусских сказаний. По окончанию лекционной части научат делать фигурку Сирин из фетра.

В воскресенье,11 апреля, в начале встречи участники мастер-класса посетят выставку «Клады – кладезь информации», где в одной из витрин представлен воинский пояс VIII-IX веков, узнают о процессе изготовления металлических изделий в древности. А потом приступят к работе - декорированию реплики археологической находки - наконечника пояса с изображением воина на коне. Его можно будет украсить современными материалами для творчества – серебряной или золотой поталью, цветным воском или акриловыми красками.