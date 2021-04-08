Почти 6 часов 8 апреля оставались обесточенными 1582 дома, школы и детские сады в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В зону аварийного отключения попали три населенных пункта - сам Заокский поселок, а также деревни Русятино и Дворяниново - 1582 жилых дома, две школы и три детских сада — а это больше семи тысяч жителей. Причиной коммунальной аварии стало повреждение распределительной линии электропередач.

В настоящее время подача электричества в Заокском районе Тульской области полностью восстановлена.

Кстати, только с начала этого года в Заокском произошло четыре отключения суммарно на 5 часов.