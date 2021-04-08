Метеопредупреждение в Туле не обошлось без ущерба
Фото: Алексей ФОКИН
Так, по имеющейся информации, в середине дня, 8 апреля, во дворе многоквартирного дома по улице Бондаренко, 12 порывами ветра сорвало профлисты с расположенной рядом с жилым домом стройки и снесло автомобильную парковку.
К счастью, никто не пострадал, но летающий металл повредил порядка полутора десятков автомобилей
Владельцы поврежденных машин уже готовят коллективный иск к застройщику, который, по их мнению, недостаточно качественно закрепил листы ограды.