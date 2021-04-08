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Общество8 апреля 2021 16:35

Двум сестрам-сиротам в Тульской области выдадут жилье по обращению прокуратуры

Игорь КОПЫТОВ
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Двум сестрам-сиротам в Тульской области выдадут жилье по обращению прокуратуры

Двум сестрам-сиротам в Тульской области выдадут жилье по обращению прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Каменского района Тульской области провела проверку по обращению двух местных жительниц о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что сестры в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенными помещениями. Однако жилье им в срок предоставлено не было.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к министерству труда и социальной защиты Тульской области о необходимости предоставления нуждающимся гражданам жилых помещений. Суд с требованиями прокуратуры согласился.