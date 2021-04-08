В Тульской области в ДТП с переполненной «шестеркой» пострадали два ребенка Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на 18-ом километре автодороги «Богородицк — Товарковский — Куркино» 45-летний мужчина без прав на вождение, управляя автомобилем «ВАЗ 21061», по предварительной информации, совершил опрокидывание на проезжей части дороги, с последующим съездом в кювет.

Машина была наполнена пассажирами «под завязку» - женщина и мужчина 1975 года, а также семилетняя девочка и шестилетний мальчишка. Все они, равно как и водитель, получили травмы различной тяжести и госпитализированы.

Отмечается, что последствия могли бы быть гораздо менее серьезными, если бы дети были в специальных автокреслах.