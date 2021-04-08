Миллион рублей отдала телефонным мошенникам жительница Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Неизвестная позвонила 56-летней жительнице Суворова, представившись работником банка.

Под этим предлогом она убедила женщину в необходимости не только перевести имеющиеся на ее банковских картах денежные средства на «защищенные счета», но и предотвратить мошенническое оформление кредитов. Для чего требовалось самой оформить кредит. Как результат, с карты списалось 478 тысяч рублей, плюс кредит на 535 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.