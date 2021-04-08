Украл золотишко и скрылся: недолгая любовь по-тульски Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой хищения стала 34-летняя местная жительница. Женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали золотые украшения – серьги и две цепочки. Кто же вор? Работавшие на месте происшествия сотрудники отдела МВД предположили, что это может быть сожитель потерпевшей. Тем более, что к тому моменту его местонахождение было неизвестно.

Вскоре 23-летний неработающий ранее судимый за кражу и грабеж мужчина был найден изобличен. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.