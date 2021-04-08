Затопленный мост в Белевском районе Тульской области освободился из плена Оки Фото: материалы пресс-служб

Еще один затопленный мост в регионе — в Белевском районе возле села Николо-Гастунь показался над поверхностью воды. Специалисты МСЧ разрешили по нему движение.

Ранее движение было открыто по мосту в деревне Федоровка под Тулой.

В настоящее время затопленными остаются переправы в районе поселка Устье Кимовского района, у города Чекалин и в районе Мишнево Суворовского района, у села Болотское Одоевского района, в селеОрловка Куркинского района.