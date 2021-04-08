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Общество8 апреля 2021 11:23

Затопленный мост в Белевском районе Тульской области освободился из плена Оки

Уровень реки Ока снизился и позволил восстановить движение по низководному мосту
Игорь КОПЫТОВ
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Затопленный мост в Белевском районе Тульской области освободился из плена Оки

Затопленный мост в Белевском районе Тульской области освободился из плена Оки

Фото: материалы пресс-служб

Еще один затопленный мост в регионе — в Белевском районе возле села Николо-Гастунь показался над поверхностью воды. Специалисты МСЧ разрешили по нему движение.

Ранее движение было открыто по мосту в деревне Федоровка под Тулой.

В настоящее время затопленными остаются переправы в районе поселка Устье Кимовского района, у города Чекалин и в районе Мишнево Суворовского района, у села Болотское Одоевского района, в селеОрловка Куркинского района.