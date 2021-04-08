На Восточном обводе в районе «Левобережного» организуют круговое движение Фото: материалы пресс-служб

Одним из первых шагов в 2021 году в этом направлении стало открытие нового автобусного маршрута № 56, который связал Левобережный с Московским вокзалом. Сейчас на линии работают 5 единиц средней и малой вместимости с интервалом движения 15-20 минут. Также добавлено машин на маршрут № 5 до Областного роддома, который теперь обслуживают 5 больших и средних автобусов.

Удалось достичь договоренности с перевозчиком, обслуживающим маршрут № 51 — теперь по нему катаются 23 микроавтобуса.

В конечно итоге, перенесен конечный остановочный пункт в микрорайоне — площадку значительно расширили с перспективой на дальнейшее увеличение транспортной нагрузки.

В планах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры предполагается обустройство пешеходного перехода, связывающего ЖК «Юго-Восточный» с улицей Новомосковской, а также выход на ул. Рязанскую и Восточный обвод.

Также в этом году будет проработан и вопрос организации кругового движения на Восточном обводе в районе магазина «Леруа Мерлен».