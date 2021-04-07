Житель Тульской области за задолженность по алиментам будет выполнять обязательные работы Фото: Алексей ФОКИН

Согласно решению суда 36-летний житель Алексина обязан платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына, однако не принимал мер к трудоустройству и не осуществлял выплат. Поэтому мужчина был привлечен к административной ответственности и ему назначено 60 часов обязательных работ.

Однако обязанности погасить долг с него не сняли, так что, если после отбытия наказания он не примет мер, то будет рассматриваться вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Всего с начала года к административной ответственности в Тульской области привлечено 305 алиментщиков.