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Общество7 апреля 2021 17:42

Житель Тульской области за задолженность по алиментам будет выполнять обязательные работы

При этом ответственности погасить долг с него никто не снял
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области за задолженность по алиментам будет выполнять обязательные работы

Житель Тульской области за задолженность по алиментам будет выполнять обязательные работы

Фото: Алексей ФОКИН

Согласно решению суда 36-летний житель Алексина обязан платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына, однако не принимал мер к трудоустройству и не осуществлял выплат. Поэтому мужчина был привлечен к административной ответственности и ему назначено 60 часов обязательных работ.

Однако обязанности погасить долг с него не сняли, так что, если после отбытия наказания он не примет мер, то будет рассматриваться вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Всего с начала года к административной ответственности в Тульской области привлечено 305 алиментщиков.