В Тульской области стали реже разводиться Фото: Алексей ФОКИН

В немалой степени тому поспособствовала работа психологов ЗАГС, проведение регулярных тренингов и семинаров для пар, на которых за 2 года побывали более 1600 человек.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 5560 разводов. В брак же за 12 месяцев 2020-го вступили около 7 тысяч пар, что меньше, чем в 2019-м. Однако тому есть логическое объяснение — пандемия коронавируса, наложившая ряд запретов на проведение церемонии, а также то. Что год был високосным - некоторые молодожены решили подождать более благоприятного времени.

На данный момент ситуация выправляется. Наиболее востребованными для свадеб в нынешнем году стали 21 числа каждого месяца.