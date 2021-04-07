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Общество7 апреля 2021 14:34

Сегодня, 7 апреля, стартовала на территории Тульской области профилактическая акция «Автобус»

Продлится она 10 дней - по 17 апреля
Игорь КОПЫТОВ
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Сегодня, 7 апреля, стартовала на территории Тульской области профилактическая акция «Автобус»

Сегодня, 7 апреля, стартовала на территории Тульской области профилактическая акция «Автобус»

Фото: Алексей ФОКИН

Мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием пассажирского транспорта, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, а также незаконной перевозкой пассажиров.

Как отмечают в Госавтоинспекции, особое внимание будет уделяться водительскому составу, наличию действующей диагностической карты, соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров, путевой документации, техническому состоянию автомобилей. Именно эти недостатки чаще всего выявлялись во время предыдущих рейдов.