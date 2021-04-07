Тулякам предложено решить, как благоустроить перекресток Коминтерна и Советской Фото: Алексей ФОКИН

Эта площадка в самом центре города, возле Большого универмага, до сих пор находится в неудовлетворительном состоянии. После того, как некоторое время назад здесь был снесен павильон экзотического общепита, пустующее место облюбовали автовладельцы, массово паркующие тут свои автомобили.

Уже во следующему вторнику тут должны навести порядок и машины сюда не допускать. А вот, что именно появится на пустыре — мини-сквер с фонтаном или еще что-то - предложено выбирать самим горожанам.