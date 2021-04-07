В Тульской области мужчина убил сожительницу Фото: Алексей ФОКИН

В минувшую субботу, среди бела дня, во время совместного распития спиртного в одной из квартир многоэтажного дома на улице Карла Маркса в Одоеве разгорелась ссора между 46-летним мужчиной и его сожительницей

Обвиняемый воспользовался «железным аргументом» - схватил нож и ударил потерпевшую в грудь. От полученных ран женщина скончалась.

Убийце предъявлено обвинение, он признал свою вину. Теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».