Структура ЗАГС в Тульской области претерпит изменения со второго полугодия Фото: Алексей ФОКИН

Вместо прежней многоуровневой появится региональная централизованная. Такая система управления предоставит возможность оказания госуслуг гражданам на основе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Это значит, что любой житель области сможет получить услуги ЗАГС независимо от места регистрации. Во всех муниципальных образованиях можно будет получить все услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.