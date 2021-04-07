В Тульской области задержана преступная группа, занимавшаяся кражей овец и баранов Фото: соцсети

В Кимовском районе в короткий промежуток времени в полицию поступили заявления от троих потерпевших. Они сообщали о пропаже соответственно пяти, трех и двух животных.

Полицейские провели комплекс мероприятий в местах убоя скота. Удалось установить, что туда регулярно приходили одни и те же молодые люди, сдавая овец и баранов. Это дало основания предполагать, что именно они могли совершать кражи.

В результате сотрудники полиции установили подозреваемых в серии краж, которые похищали скот из домовладений в различных деревнях. Ими оказались местные жители 21, 18 и 17 лет. По предварительным данным, все кражи они совершали с целью сбыта, не оставляя животных себе. В ходе расследования их изобличили еще в одной аналогичной краже.

По четырем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.