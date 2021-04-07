В Тульской области за год отремонтируют 12 мостов Фото: Алексей ФОКИН

Из запланированных двух десятков на 7 в Заокском, Ясногорском, Узловском, Кимовском, Щекинском, Белевском и Каменском районах пройдет реконструкция, а на 5 в Киреевском, Суворовском районах, а также в самой Туле – ремонт.

До конца 2021 года должен быть сдан мост через реку Дон, на дороге Кимовск – Епифань – Куликово Поле. Работы были начаты в прошлом году. Чтобы не перекрывать движение, на участке был построен временный мост. Сейчас уже установлены опоры и пролеты нового сооружения.

По Баташевскому мосту, Московскому и Демидовскому путепроводу сейчас разработана проектная документация. Работы должны стартовать уже в этом году.

За последние 5 лет в области привели в порядок более 20 мостов, а также с 2018 года Министерство обороны восстановило 19 мостовых сооружений в отдаленных районах Тульской области.