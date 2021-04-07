Паводок в Тульской области отступает: в селе Федоровка открыли мост Фото: Алексей ФОКИН

Накануне, 6 апреля, в регионе открыли движение уже по второму низководному мосту, пострадавшему от весеннего паводка.

Так, возобновили сообщение по закрытому с субботы мосту у села Федоровка.

По прежнему затоплены мосты в районе Устье Кимовского района, в городе Чекалин и в районе Мишнево Суворовского района, у села Болотское Одоевского района, под поселком Николо-Гастунь Белевского района, у села Орловка Куркинского района.