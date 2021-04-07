Бонни и Клайд по-тульски: по два колесных диска на каждого

По предварительной информации, злоумышленники в Ясногорске в ночное время свободно вошли на территорию, прилегающую к местному автосервису, где обнаружили и забрали 4 колесных диска. В дальнейшем злоумышленники планировали дальнейший сбыт краденого.

Полицейским удалось установить и задержать похитителей. Ими оказались 57-летний неработающий и ранее судимый представитель цыганского этноса и его 45-летняя подельница с тоже нелегкой судьбой за плечами.

Задержанные признались в краже.