Житель Тульской области «коллекционировал» оружие и наркотики Фото: Алексей ФОКИН

Щекинский районный суд вынес приговор по делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, а также наркотических средств в значительном размере без цели сбыта.

Установлено, что обвиняемый на протяжении как минимум двух лет, не имея специального разрешения на хранение боеприпасов, искал и незаконно хранил по месту своего жительства в поселке Первомайский пистолеты и патроны. Кроме того, при досмотре в его доме обнаружили 13 граммов наркотиков.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении и штрафу в размере 50 000 рублей.