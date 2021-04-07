8 апреля в поселке Плеханово под Тулой наступит засуха Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения связаны с проведением работ по подключению новой станции обезжелезивания к централизованной системе водоснабжения. С 8 утра будет проиводиться демонтаж участка трубопровода диаметром, монтаж запорной арматуры с установкой «тройника» диаметром, врезка в действующий водопровод трубы диаметром 160 мм.

Поэтому до окончания работ с 9.00 в поселке будет организована бесплатная раздача питьевой воды по адресу: ул. Заводская, 19.

В многоквартирные дома подача горячего водоснабжения будет осуществляться по 15 минут с периодичностью каждые 2 часа.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.