Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт7 апреля 2021 9:51

Завтра, 8 апреля, в матче с тульским «Арсеналом» капитан москвичей выйдет на поле в свой день рождения

В домашней встрече туляки сыграют в очередной раз против ЦСКА
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Завтра, 8 апреля, в матче с тульским «Арсеналом» капитан москвичей выйдет на поле в свой день рождения

Завтра, 8 апреля, в матче с тульским «Арсеналом» капитан москвичей выйдет на поле в свой день рождения

Фото: соцсети

Капитан московской футбольной команды Игорь Акинфеев отметит свой 35-й день рождения. И именно на эту дату пришелся четвертьфинал Кубка России.

Напомним, предыдущий матч ЦСКА против оружейников состоялся 13 марта. Тогда «Арсенал» уверенно лидировал со счетом 2:1. Голы на счету Пантелеева и Ломовицкого. Столичные гости забили свой гол уже перед самым финальным свистком.

Встреча 8 апреля в Туле начнется в 19.30.

Футбол