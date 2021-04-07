Завтра, 8 апреля, в матче с тульским «Арсеналом» капитан москвичей выйдет на поле в свой день рождения Фото: соцсети

Капитан московской футбольной команды Игорь Акинфеев отметит свой 35-й день рождения. И именно на эту дату пришелся четвертьфинал Кубка России.

Напомним, предыдущий матч ЦСКА против оружейников состоялся 13 марта. Тогда «Арсенал» уверенно лидировал со счетом 2:1. Голы на счету Пантелеева и Ломовицкого. Столичные гости забили свой гол уже перед самым финальным свистком.

Встреча 8 апреля в Туле начнется в 19.30.