В дни проведения футбольных матчей в Туле ограничат движение возле Центрального стадиона Фото: Алексей ФОКИН

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения футбольных матчей на центральном стадионе ПФК «Арсенал», на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина, будут введены следующие ограничения:

8, 11 и 18 апреля с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а с 8.00 до 22.00 - ограничено движение.