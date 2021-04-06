Тульские рукопашники стали победителями на всероссийском турнире Фото: соцсети

В турнире памяти Героев России, туляков-росгвардейцев среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, прошедшем в спорткомплексе «Металлург» участвовали около 450 рукопашников из 24 регионов.

Победителями среди туляков стали Никита Архипов, Ярослав Улитин, Анна Шубина, Руслан Агаев, Сергей Яровиков, Сергей Петров, Роман Савыкин, Владимир Шарапов, Софья Казакова, Анастасия Кондратенко, Руслан Кайтазов, Федор Власкин, Игорь Чеканихин, Виктория Никишина, Анастасия Ломакина, Андрей Шагунов, Илья Мазохин, Ксения Азимова.

Таким образом, в старшей возрастной группе Тульская область заняла 1 командное место.