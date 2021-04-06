Кто 7 апреля останется в Туле без света Фото: Алексей ФОКИН

Так, я 9 утра и до 16.00 электричество будет отключено по адресам: ул. Дм. Ульянова, 15, 17, 21/30; ул. Революции, 28; ул. М. Горького, 225-261 (нечетн.), 210-258 (четн.); ул. Курковая, 76-86 (четн.); ул. Ф. Энгельса, 16-34 (четн.), 75-79 (нечетн.), 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д; ул. Пушкинская, 23-33 (нечетн.), 23-а; пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (четн.); ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42; ул. Декабристов, 128-150 (четн.), 97-109 (нечетн.); ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108; ул. Патронная, 87-101 (нечетн.), 86-98 (четн.); Мясново: Ханинский пр-зд, 15, 11; п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (четн.), 11-27 (нечетн.), 6-а, 4-а, 15-а; ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (четн.), 46-а, 30-а, 25-45 (нечетн.); п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (четн.), 1-19 (нечетн.); ул. Ленина, 1-11 (нечетн.), 8, 10, 12; ул. М. Горького, 6, 8, 8-а; ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечетн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2.

А с 09.00 и до 12.00 — на ул. Ф. Энгельса, 16; ул. Пушкинской, 30; ул. Свободы, 11.