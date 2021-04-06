Где завтра, 7 апреля, в Туле отключат газ Фото: Алексей ФОКИН

Так с 10.00 до 17.00 газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам: 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 4; ул. Металлургов, 74, подъезд № 3; п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2а, подъезд № 2% ул. Комсомольская, 22, подъезд № 2.

А с 12.00 до 18.00 голубое топливо отключат на пр. Ленина, 137-б и ул. 9 Мая, 5.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.