В Тульской области внедорожник потерял на трассе колесо Фото: материалы пресс-служб

Накануне днем, 5 апреля, на 38 километре автодороги «Щекино — Липки - Киреевск» у автомобиля «Chevrolet Niva» под управлением 41-летнего мужчины во время движения произошел отрыв заднего левого колеса, которое отскочило в автомобиль «Nissan Qashqai»

После чего «Chevrolet» совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате пострадал пассажир автомобиля - 58-летняя женщина, которая была госпитализирована с различными травмами.