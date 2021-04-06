К Первомаю Тула заиграет фонтанами Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время на объектах демонтируют деревянные защитные короба чаш фонтанных комплексов. Уже расконсервированы четыре из них - у Тульского академического театра драмы, в скверах «Тулякам-Героям Советского Союза» и им. Л. Толстого, а также на мемориале «Защитникам неба Отечества».

Сегодня, 6 апреля, специалисты разбирают укрытие на Крестовоздвиженской площади. После этого предстоит очистить чаши, смонтировать форсунки и подводные светильники, провести пусконаладочные работы насосного оборудования.

Всего в нынешнем летнем сезоне в областной столице будут работать 6 фонтанов. Кроме вышеперечисленных, также запустят тот, что расположен в Октябрьском сквере. А запустить их все предполагается к 1 мая.