В Центральном округе Тулы сносят незаконные сараи Фото: материалы пресс-служб

Старым деревянным постройкам - не один десяток лет. Они здесь появились одновременно с двухэтажками барачного типа в середине прошлого века, когда город начал активно отстраиваться в южном направлении. Теперь большая часть из них уже давно стоят бесхозными, постепенно ветшая и представляя опасность для окружающих.

Сегодня, 6 апреля, в течение дня при помощи строительной техники планируется снести 8 незаконных построек в переулке Шевченко. После чего будет организован вывоз мусора, а освободившиеся площадки предполагается со временем благоустроить.