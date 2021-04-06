Больше 3 тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в городе Туле за минувшую неделю Фото: материалы пресс-служб

За минувшую неделю выполнены работы по ямочному ремонту асфальта на 34 участках улично-дорожной сети города.

Так, залатали литым асфальтобетоном улицы Максимовского, Пушкинскую, Демидовскую плотину, Герцена, Советскую, Ф. Смирнова, М. Смирнова, Войкова, Металлургов, Луначарского, Рязанскую, Калужское шоссе и на других общей площадью более 3,1 тысячи квадратных метров.

Сегодня, 6 апреля, ямочный ремонт добрался до ул. Тихмянова, Воздухофлотской, Ряжской, Галкина, Автомобилистов, Октябрьской, в поселк Скуратово - ул. Циолковского, Шухова и ул. Кутузова.