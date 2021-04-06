В Тульской области ликвидирована нарколаборатория Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, 24-летний мужчина организовал в арендуемом им жилье производство синтетического наркотика - мефедрона. Сбыт запрещенных веществ был налажен им через интернет-площадку и осуществлялся на территории Московской и Калужской областей.

Входе проверки оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в присутствии понятых было изъято более 30 кг готового наркотического средства, около 425 литров прекурсоров в жидком виде и 25 кг в сухом, а также оборудование, предназначенное для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.