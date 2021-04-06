В Тулу вернется зима. Но очень ненадлого Фото: Алексей ФОКИН

По прогнозу синоптиков, погода начнет портиться 7 апреля. В этот день ожидаются сильные осадки. Виновником неурядицы станет мощный атлантический циклон.

В четверг температура воздуха снизится до +6°С. Пройдет мокрый снег. А ночные температуры опустятся до -2 градусов. В связи с чем на дорогах ожидается гололедица.

Впрочем, неблагоприятная погода продержится только до выходных. Ожидается, что 10-11 апреля днем воздух прогреется до +13 градусов при переменной облачности и без существенных осадков.