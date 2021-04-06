Спецподразделения Росгвардии по Тульской области отметили очередную годовщину Фото: материалы пресс-служб

Только за текущий год сотрудниками спецподразделений Росгвардии по Тульской области выполнено более 110 задний. Задержаны 6 граждан по подозрению в совершении преступлений, из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.

Сотрудники спецподразделений несут службу в том числе и в Северо-Кавказском регионе. За проявленные мужество и героизм более 200 спецназовцев награждены государственными наградами, из них 4 сотрудника – орденом Мужества, двенадцать – медалью «За отвагу», три из них дважды, один из сотрудников удостоен награды Героя России посмертно.