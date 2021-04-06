Жители Тульской области, прошедшие вакцинацию, смогут бесплатно посетить цирк Фото: Алексей ФОКИН

Уже сегодня, 6 апреля в 16.00 цирк проведет день открытых дверей, где посетителей ждут мастер-классы от мэтров циркового искусства. Для посещения мероприятия на входе необходимо будет предъявить паспорт и QR-код о вакцинации с сайта Госуслуги в электронном или печатном виде.

Как уже сообщалось ранее, с начала апреля жители области, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могут бесплатно посещать различные спортивные и культурные события. К акци «Без дистанции» подключились местные театры, концертные залы, музеи.