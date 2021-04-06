В Тульской области благоустроят 16 сельских территорий Фото: Алексей ФОКИН

Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС в регионе проводится уже не первый год подряд. По его итогам будут определены 16 проектов победителей. В этих населенных пунктах за лето установят новые спортивные или детские площадки.

Самих же инициативных общественников будут оценивать в частности и по тому, как активно они ведут просветительскую работу среди населения относительно вакцинации от коронавируса

На поддержку сельских старост и председателей ТОСов предусмотрено порядка 30 млн рублей.