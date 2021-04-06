В Туле на автобусном маршруте № 5 станет больше машин Фото: Алексей ФОКИН

Так, в конце марта был запущен новый автобусный маршрут № 56, связавший жителей микрорайона с Московским вокзалом. Ежедневный выпуск на линию — 5 машин средней и малой вместимости. Средний плановый интервал движения порядка 15 минут, режим работы с 06.30 до 21.30.

В связи с этим потребовалось перенести разворотное кольцо в Левобережном — оно потребовалось более просторным. Новое место расположения — буквально сотне метров от старого.

Это позволило также увеличить выпуск автобусов большой и средней вместимости на маршруте № 5, связывающем микрорайон с Областным роддомом.

В перспективе, возможно, до нового кольца будет продлен и маршрут № 50, пока финиширующий на улице Новомосковской.