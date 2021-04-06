Туляк захотел бесплатного коньяка, но не смог вынести его из магазина Фото: Алексей ФОКИН

Бдительный охранник сетевого супермаркета на Красноармейском проспекте заметил, что один из покупателей спрятал четыре бутылки коньяка за пазуху, и хотел покинуть торговый зал, не оплатив их. На выходе воришку удалось задержать прибывшим по сигналу сотрудникам вневедомственной охраны.

Незадачливого вора, 49-летнего местного жителя, передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.